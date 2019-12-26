Путин выразил соболезнования в связи со смертью Галины Волчек

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким руководителя художественного театра "Современник" Галины Волчек, которая умерла 26 декабря на 87-м году жизни.

— Президент Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Галины Волчек в связи с её кончиной, — заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков отметил, что Путин был хорошо знаком с Волчек и восхищался её талантом.

Напомним, художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек скончалась в Москве в возрасте 86 лет. Предварительной причиной кончины назвали отёк головного мозга и отёк лёгких. Похороны режиссёра пройдут 29 декабря на Новодевичьем кладбище.