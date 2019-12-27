Константин Райкин о кончине Галины Волчек: Тяжелейшая потеря в моей жизни

Он также отметил ряд режиссёрских работ Волчек как одни из самых ярких воспоминаний своей юности.

Художественный руководитель театра "Сатирикон", актёр и режиссёр Константин Райкин назвал смерть Галины Волчек горькой утратой в искусстве и его личной жизни. Слова Райкина опубликованы на официальном сайте театра.

— В моей судьбе Галина Борисовна сыграла важнейшую роль, приняв меня в труппу "Современника" и долгое время опекая, пестуя и воспитывая, поддерживая мою веру в себя, активно участвуя в моей актёрской судьбе. Она была умна, обладала точнейшей интуицией и творческим чутьём, — поделился Райкин.

Он также отметил ряд режиссёрских работ Волчек как одни из самых ярких воспоминаний своей юности. По его словам, художественный руководитель театра "Современник" принимала участие в его жизни и буквально стала для актёра "театральной мамой".

— Тяжелейшая потеря в моей жизни... Прощайте, родная, любимая Галина Борисовна, — подытожил свои слова художественный руководитель "Сатирикона".

Напомним, актриса и режиссёр Галина Волчек скончалась в Москве на 87-м году жизни. По предварительным данным, причиной её гибели стал отёк лёгких и отёк мозга. Свои соболезнования в связи с гибелью народной артистки СССР выразил Владимир Путин.