Дело о покушении на воронежского чиновника передано в центральный аппарат СК

Дело о покушении на главу Рамонского района Воронежской области Николая Фролова передано в центральный аппарат Следственного комитета России, сообщатся на сайте ведомства.

— По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина данное уголовное дело для наиболее полного и объективного расследования передано в центральный аппарат СК России, — отмечается в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и пунктом "е" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство общеопасным способом).

Напомним, утром 26 декабря рядом со служебным автомобилем Николая Фролова сработало самодельное взрывное устройство. Чиновник выжил, но находится в реанимации. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия.