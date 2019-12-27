Зрители — о смерти Галины Волчек: Ушёл великий человек, а с ним эпоха

Зрители театра "Современник" прокомментировали Лайфу смерть Галины Волчек. В её адрес прозвучали только добрые слова.

Они отметили, что в театральной жизни произошло печальное событие и, к сожалению, это будет уже другой театр. Ушёл великий человек, а с ним эпоха.

— Человек, который стоял у истоков, и это большая потеря. Чувствуется её рука везде, жаль, что такой человек ушёл из жизни, — поделился один из зрителей.

Галину Волчек назвали замечательной, уникальной женщиной.