Зрители — о смерти Галины Волчек: Ушёл великий человек, а с ним эпоха

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Зрители театра "Современник" прокомментировали Лайфу смерть Галины Волчек. В её адрес прозвучали только добрые слова.

Они отметили, что в театральной жизни произошло печальное событие и, к сожалению, это будет уже другой театр. Ушёл великий человек, а с ним эпоха.

Человек, который стоял у истоков, и это большая потеря. Чувствуется её рука везде, жаль, что такой человек ушёл из жизни, поделился один из зрителей.

Галину Волчек назвали замечательной, уникальной женщиной.

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