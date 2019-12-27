Во Франции 140 человек эвакуировали с колеса обозрения из-за отключения света

Во французском городе Роан (департамент Луара) спасатели и полиция были вынуждены эвакуировать 140 человек с колеса обозрения из-за отключения электричества в городе, сообщает газета Le Progrès.

— Все огни погасли, мы сперва решили, что это часть шоу, но потом заволновались, — рассказала изданию одна из эвакуированных. Она находилась на колесе в компании друзей.

Авария случилась в 19:00 по местному времени (21:00 мск). Свет погас в нескольких центральных районах города. Восстановить энергоснабжение удалось лишь спустя 15 минут.

За это время полиция и спасатели провели эвакуацию на аттракционе, который, несмотря на отключение электричества, продолжал вращаться по инерции.

Хоть свет и включили, владелец колеса решил приостановить работу аттракциона до следующего дня. По его словам, если бы подача электричества не возобновилась, эвакуация пассажиров заняла бы порядка двух часов.

О причинах аварии не сообщается. Информации об инциденте не поступало и со стороны операторов электросетей.