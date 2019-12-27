Пентагон планирует следить за совместными учениями РФ, КНР и Ирана

США в курсе готовящихся совместных военно-морских учений России, Китая и Ирана в Оманском заливе и планируют следить за их ходом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Пентагона Шона Робертсона.

— Мы будем наблюдать за этим (совместными учениями. — Прим. Лайфа) и продолжим работать с нашими партнёрами и союзниками над обеспечением свободы судоходства и свободного торгового потока на международных водных путях, — отметил Робертсон.

Сами учения будут проходить с 27 по 30 декабря текущего года. Такие даты назвал официальный представитель Министерства обороны Китая старший полковник У Цянь.