Пентагон планирует следить за совместными учениями РФ, КНР и Ирана

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Фото © Flickr / David B. Gleason

США в курсе готовящихся совместных военно-морских учений России, Китая и Ирана в Оманском заливе и планируют следить за их ходом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Пентагона Шона Робертсона.

Мы будем наблюдать за этим (совместными учениями. — Прим. Лайфа) и продолжим работать с нашими партнёрами и союзниками над обеспечением свободы судоходства и свободного торгового потока на международных водных путях, — отметил Робертсон.

Сами учения будут проходить с 27 по 30 декабря текущего года. Такие даты назвал официальный представитель Министерства обороны Китая старший полковник У Цянь.

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