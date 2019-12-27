Роструд напомнил, что россияне по-прежнему работают 31 декабря

Несмотря на все дискуссии, последние два дня уходящего года трудовое население встретит на службе.

Роструд напомнил, что заключительная неделя 2019 года будет двухдневной, россияне будут работать 30 и 31 января, несмотря на все обсуждения вокруг этого вопроса, сообщает пресс-служба ведомства, её цитирует ТАСС.

— Заключительная рабочая неделя в 2019 году будет двухдневной. Рабочими будут 30 и 31 декабря. 31 декабря, являясь предпраздничным днём, предполагает сокращение рабочего времени на один час, — отмечается в сообщении.

Новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января 2020 года, а 9 и 10 уже будут рабочими.

Дискуссия о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днём, продолжается уже не первый год. Почему россияне должны работать, объяснили мэр Москвы Сергей Собянин, зампред Правительства России Татьяна Голикова и Минтруд.

Тем не менее губернатор Томской области Сергей Жвачкин своим распоряжением перенёс рабочий день с 31 декабря на предшествующую ему субботу, 28 декабря. Его инициативу поддержали ещё в ряде регионов России. Это Крым, Ленинградская, Томская, Псковская, Кировская, Свердловская, Курганская, Орловская, Самарская, Владимирская области, Ставрополье, Хакасия и Карачаево-Черкесия.