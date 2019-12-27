За последние пять лет Россия заключила военное сотрудничество с 39 странами

В Минобороны также добавили, что Россия нацелена на взаимоотношения с другими странами на равных позициях.

С тех пор как пять лет назад Россия заморозила сотрудничество по военной линии с НАТО, ей удалось заключить договоры о военном сотрудничестве с 39 странами.

— За этот период подписаны 39 новых соглашений о военном сотрудничестве с государствами Ближнего Востока, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки, — цитирует газета "Красная звезда" замминистра обороны РФ Александра Фомина.

Он также отметил, что укрепление авторитета армии России подчёркивается визитами глав оборонных ведомств других государств.

При этом контакты со странами НАТО в связи с заморозкой сотрудничества не свелись к нулю. В частности, обсуждаются проблемы международной и региональной безопасности, а также сирийский вопрос, подчеркнул Фомин.

Замглавы Минобороны добавил, что Россия нацелена на взаимоотношения с другими странами на равных позициях.

— Мы не строим взаимодействие с нашими друзьями с позиции силы, не угрожаем им санкциями и прекращением финансовых проектов. Другими словами, сотрудничество посредством шантажа для нас неприемлемо, — отметил Фомин.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал основные задачи для Российской армии и флота на 2020 год. В частности, он подчеркнул необходимость оснащения войск современным оборудованием.