В Крыму назвали "завистью" обвинения США о запуске поездов по Крымскому мосту

Осуждающее заявление США о запуске железнодорожного сообщения с Крымом продиктовано завистью, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов, сообщают РИА "Новости".

— Другой позиции от США не стоило ожидать. Это объясняется элементарной завистью к России, которая продемонстрировала всему миру способность самостоятельно без какой-либо сторонней помощи реализовать столь масштабный проект, — сказал он.

Молохов отметил, что мост был построен в условиях санкций со стороны западных стран. Он отметил, что для крымчан это знаковое и важное событие.

Политик добавил, что сам планирует встретить новогоднюю ночь в поезде на Крымском мосту.

Ранее Посольство США в Киеве выступило с заявлением, что запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту демонстрирует "вопиющее неуважение к суверенитету Украины и её территориальной целостности". Депутат ГД РФ от Крыма Андрей Козенко ответил на это заявление и посоветовал Соединённым Штатам не вмешиваться во внутренние дела России.