Росавтодор рассказал о состоянии дороги на месте ДТП с автобусом под Липецком

Известно, что на момент аварии температура воздуха составляла –2 градуса, шёл небольшой снег.

Дорожное полотно на участке трассы М-4 "Дон" под Липецком, где в ДТП с автобусом погибло два человека, соответствовало техническим требованиям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росавтодора.

Отмечается, что на момент аварии температура воздуха составляла –2 градуса, шёл небольшой снег, а покрытие дороги было влажным. При этом состояние самого дорожного покрытия и обочин соответствовало всем нормативным требованиям.

— Данный участок дороги не является местом концентрации ДТП. Неудовлетворительных дорожных условий, сопутствующих совершению происшествия, сотрудниками ГИБДД не выявлено, — заявили в пресс-службе.

Напомним, 26 декабря в Липецкой области перевернулся автобус, следовавший из Москвы в Тбилиси. По предварительным данным, причиной аварии стали неблагоприятные погодные условия. По факту ДТП следствие возбудило проверку.