За минувшую неделю 34 летательных аппарата вели разведку у границ России

С 23 по 27 декабря 34 летательных аппарата вели разведку у границ России, такие данные следуют из инфографики газеты "Красная звезда".
Три истребителя поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения госграницы Российской Федерации.
Было проведено 176 лётных смен на 57 аэродромах. Нарушений воздушного пространства не было допущено.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии Минобороны РФ назвал ключевые задачи для армии и флота на 2020 год.
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