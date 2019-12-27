За минувшую неделю 34 летательных аппарата вели разведку у границ России

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Фото © Flickr/kuhnmi

С 23 по 27 декабря 34 летательных аппарата вели разведку у границ России, такие данные следуют из инфографики газеты "Красная звезда".

Три истребителя поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения госграницы Российской Федерации.

Было проведено 176 лётных смен на 57 аэродромах. Нарушений воздушного пространства не было допущено.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии Минобороны РФ назвал ключевые задачи для армии и флота на 2020 год.

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