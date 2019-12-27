Генпрокуратура Украины опровергла слова об увольнении прокуроров по делу МН-17

Генеральная прокуратура Украины опровергла заявления об увольнении прокуроров из международной группы по расследованию дела "боинга" рейса МН-17, сообщается на сайте ведомства.
— В международную следственную группу в этом расследовании от ГПУ входят семь прокуроров, а в национальную следственную группу — 11 прокуроров. Они продолжат свою работу над этим уголовным производством в офисе генерального прокурора, — отмечается в сообщении.
Это заявление было сделано после того, как секретарь бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган заявила об увольнении прокурора, который являлся единственным представителем Украины в международной следственной группе по расследованию катастрофы в небе над Донбассом малайзийского "боинга", следовавшего рейсом МН-17.
"Боинг 777" авиакомпании Malaysian Airlines упал на Украине 17 июля 2014 года под городом Снежное Донецкой области. Жертвами катастрофы стали 298 человек. Малайзия недовольна результатами расследования крушения лайнера на Украине.
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