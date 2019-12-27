Нетаньяху выиграл выборы на пост главы партии "Ликуд"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он одержал победу на внутренних выборах партии "Ликуд".

— Огромная победа! Спасибо друзьям и членам "Ликуда" за доверие, поддержку и любовь. С Божьей и вашей помощью я приведу "Ликуд" к большой победе на предстоящих выборах и продолжу вести Государство Израиль к беспрецедентным достижениям, — написал израильский премьер у себя в "Твиттере".

По данным израильского ТВ, порядка 70% отдали свой голос за кандидатуру Нетаньяху, а явка избирателей на избирательные участки праймериз в партии составила 49%.

Однако официальные результаты ещё не оглашены, их обещают окончательно подвести к утру 27 декабря. Сообщается, что главным соперником Нетаньяху на выборах стал бывший министр внутренних дел страны Гидеон Саар.

Праймериз стали вынужденной мерой для Нетаньяху: в обществе нарастали требования смены руководства партии, которая дважды не сумела сформировать состав правительства по итогам выборов.