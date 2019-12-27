Россия запустила "гонцов" на орбиту с космодрома Плесецк

Ракета "Рокот" с блоком спутников "Гонец-М" стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ.

— В пятницу, 27 декабря, в 02:11 мск с пусковой установки № 3 площадки № 133 космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчётом Космических войск ВКС осуществлён пуск ракеты-носителя лёгкого класса "Рокот" с блоком космических аппаратов связи "Гонец-М" и космическим аппаратом в интересах Минобороны России, — отмечается в сообщении.

В ведомстве сообщили, что старт прошёл успешно, разгонный блок в установленное время отделился от ракеты, в настоящее время ожидается выведение спутников на расчётные орбиты.

11 декабря с космодрома Плесецк запустили ракету "Союз" со спутником "Глонасс-М".