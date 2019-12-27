СМИ: Россия и Белоруссия могут согласовать интеграцию в начале 2020 года

При этом проблемные темы, в частности вопрос цен на газ, остались за скобками, что даёт шанс на скорое подписание договора.

Россия и Республика Беларусь могут подписать программу действий по интеграции Союзного государства уже в начале 2020 года, об этом сообщают "Известия" со ссылкой на посла России в Минске Дмитрия Мезенцева.

Вопрос цены на газ при этом не обсуждается, и отход от проблемных тем даёт шанс на скорейшее завершение переговоров.

— Специально торопиться с выходом на подписание программы действий неправильно. У нас нет необходимости устраивать какую-то гонку или искусственную соревновательность — успеть за один день или за одну неделю. Намного важнее — не упустить содержательные моменты и принципиальные интересы обеих сторон. При этом полагаю, что есть хороший шанс выйти на подписание столь значимых документов в начале следующего года, — подчеркнул Мезенцев.

По словам главы дипмиссии, карты определяют макроусловия и базовые принципы формирования единой экономической, сельскохозяйственной, промышленной, тарифной, таможенной политики.

Переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко состоялись уже дважды — 7 и 20 декабря, однако документ под названием "Программа действий Белоруссии и России по реализации положений Договора о создании Союзного государства" так и не был подписан. Отмечалось, что на последней встрече главам государств удалось концептуально договориться по энергоносителям. 26 декабря сообщалось, что Москва и Минск завершают согласование дорожных карт по экономической интеграции.