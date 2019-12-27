В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань "стала ближе" к Украине

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко от партии "Европейская солидарность" заявил, что после старта железнодорожного сообщения по Крымскому мосту Кубань стала ближе к Украине. Таким мнением он поделился на своём YouTube-канале.

— Позитивное в том, что [президент России Владимир] Путин построил нам мост, по которому Кубань будет ближе, — заявил Гончаренко.

Примечательно, что в выпуске своего блога он появился в футболке с английской надписью "Кубань", где в цветах украинского флага были крупно выделены буквы U и А.

Гончаренко уже давно положил глаз на Кубань. В октябре он заявил о создании межфракционного объединения "Кубань", целью которого является возвращение региона в состав Украины. А уже в декабре депутат призвал сделать Кубань "украинской Кубой", "островом свободы".