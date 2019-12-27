Washington Post: Трамп ищет замену госсекретарю Помпео

При этом он не планирует увольнять политика, поиски кандидатуры начались на случай его ухода ради выборов в сенат.

Президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуры на пост госсекретаря взамен Майка Помпео, сообщила газета The Washington Post.

При этом отмечается, что глава Белого дома не планирует увольнять Помпео, это делается на случай, если политик решит оставить свой пост ради участия в выборах в сенат от штата Канзас.

Слухи об уходе госсекретаря ходят уже давно, однако он сам их не подтверждает. Отмечается, что у него есть время до июня, когда начнётся регистрация кандидатов. Из-за этой неопределённости Трамп стал рассматривать потенциальных кандидатов.

По данным издания, чаще всего в качестве возможного преемника Помпео называют помощника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена. Ещё один возможный претендент — министр финансов Стивен Мнучин. Также рассматривается кандидатура первого заместителя госсекретаря Стивена Бигэна. В числе претендентов оказались спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук и сенаторы Марко Рубио и Томас Коттон.

Ранее сенат конгресса США утвердил нового кандидата на должность посла США в России. Это заместитель госсекретаря Джон Салливан.