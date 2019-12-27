В столице объявили жёлтый уровень опасности из-за гололёда и мокрого снега

В Москве в ближайшие двое суток объявлен жёлтый уровень опасности, ожидается мокрый снег и гололёд, сообщает Гидрометцентр.
Предупреждение действует до 22 часов 28 декабря, погода считается потенциально опасной.
Днём температура от –1 до +1 градуса, ветер северо-восточный 3–8 м/с. Из-за высокой влажности и осадков на дороге уже образовалась ледяная корка.
Ранее синоптик сообщил, что надежды на снег в преддверии Нового года тают, как и он сам, температура будет близка к нулю.
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