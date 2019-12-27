"Его гоняли собаки". В Приморье спасли не уснувшего на зиму медвежонка

В Уссурийске Охотнадзор отловил детёныша гималайского медведя, который не впал в зимнюю спячку, а бродил по дачным участкам, где его гоняли местные дворовые собаки. Сейчас он находится под наблюдением в центре спасения диких животных "Тигр", именно эта организация и разместила сообщение о звере на своей странице в "Фейсбуке".

Сообщается, что медвежонок совсем молодой — ему нет и года. О состоянии его здоровья будет известно после проведения ветеринарного обследования.

Это уже 14-й за 2019 год медвежонок, оказавшийся в центре реабилитации. Других медведей, оставшихся сиротами или изъятых у людей, выпустили из центра реабилитации в лес ещё до наступления зимы, а одна медведица даже впала в спячку в самом центре.

Ранее в центре "Тигр" спасли гималайского медвежонка, который остался без мамы и из-за голода стал воровать мёд с пасеки.