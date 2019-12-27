Росстат: Численность населения РФ может возрасти до 150 миллионов к 2036 году

Численность населения России может увеличиться со 134 до 150 миллионов к 2036 году, сообщает Росстат.

На основе текущих гипотез с учётом миграции, прироста населения и смертности существует три варианта прогноза по сравнению с ожиданиями 2018 года. Первый предполагает возрастание количества россиян, согласно второму — среднему — население РФ сократится незначительно, а по наихудшему — до 134,3 миллиона человек против 138,1 миллиона человек в прогнозе 2018 года.

Средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035 году, а коэффициент рождаемости возрастёт до 1,579 против 1,503, прогнозируемого в 2020.

За счёт этих факторов и оценки социально-экономической ситуации формируется оптимистический прогноз. В 2020 году уточнения демографического прогноза не планируется, так как в год проведения переписи оно производится, ближайший будет составлен в 2021 году.

А на Украине, напротив, отмечается сокращение численности населения: к 1 ноября 2019 года она составила меньше 42 миллионов человек.