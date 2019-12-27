Цены на красную икру снизились перед Новым годом

По данным исследования, спрос на красную икру в предновогодние дни возрастает почти в 10 раз по сравнению со всеми предыдущими месяцами.

В декабре 2019 года, несмотря на предновогодний ажиотаж, красная икра в баночках по 95 граммов подешевела на 3,14% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на аналитиков сервиса отзывов и информации о товарах Rate&Goods.

— Средняя стоимость икры в минимальной расфасовке в декабре 2019 года снизилась на 3,14% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Если год назад средняя стоимость банки 95 г составляла 183,64 рубля, то в этом — 177,88 рубля, — отмечено в результатах исследования.

Сообщается, что порядка 42% россиян выбирают праздничный деликатес именно в такой таре. По мнению аналитиков, это связано с покупательной способностью граждан.

Причиной снижения цены лишь отчасти служит увеличение объёмов производства красной икры. В основном это зависит от желания производителей продать как можно больше товара перед Новым годом.

— Мы видим, что среди российских потребителей формируется тренд на всеобщую экономию. Лакомств и деликатесов это касается в первую очередь, здесь главным критерием выбора является именно цена, — заявили в сервисе отзывов.

Отмечается, что, несмотря на экономию, россияне всё же стараются позволить себе хотя бы небольшую порцию традиционного деликатеса. По данным исследования, спрос на красную икру в предновогодние дни возрастает почти в 10 раз по сравнению со всеми предыдущими месяцами года.