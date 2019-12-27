Едва не замёрзший на Колыме велосипедист-экстремал начал путешествие в Иркутск

На сей раз он основательно подготовился к поездке, у него с собой тёплая палатка и спальный мешок и оптимистичные планы.

Испанский путешественник-велосипедист Хосе Андрес Абьян-Пахарес начал своё второе путешествие в Иркутск 26 декабря, сообщает РИА "Новости".

В 2018 году он едва не замёрз на Колыме, но решился снова повторить свой экстремальный маршрут. Мужчина сказал, что хорошо подготовился перед отправкой в дальнюю дорогу и планирует преодолевать по 40 километров в день и ночевать прямо на обочине дороги. С собой у него тёплая палатка и спальный мешок.

— Ехать буду только по солнцу, когда оно наверху, когда светло. Встречусь со многими людьми, как и в прошлом году. Буду фотографироваться, общаться. Свободного времени, я знаю, будет немного. Так что не получится двигаться слишком быстро. Всё будет не спеша, потихоньку, — рассказал Абьян-Пахарес.

Сейчас в Якутии уже установились сильные морозы — до –50 градусов, январь традиционно самый холодный месяц в регионе.

Напомним, путешественник прибыл в Магадан 24 декабря, он планирует повторить прошлогодний маршрут и прибыть в Иркутск 20 марта.

Всероссийскую известность Абьян-Пахарес получил в прошлом году. В Магаданской области трое местных жителей — Ваха Чемурзиев, Мовсар Муцольгов и Аслан Хабриев — спасли замерзающего испанца, который планировал добраться на велосипеде из Магадана на озеро Байкал по колымской трассе. Экстремал сильно обморозил руку, ему пришлось лечиться в России, а затем в родной испанской Сарагосе.