Росстат назвал "лидера" по росту цен среди молочной продукции

Однако, по прогнозам специалистов, в 2020 году рост цен на "молочку" сохранится в пределах инфляции.

Лидерами по подорожанию среди молочных продуктов стали глазированные сырки. По данным Росстата, которые приводит "Российская газета", в конце ноября 2019 года сырки подорожали на 29% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом остальная молочная продукция подорожала в пределах инфляции.

Основными причинами для такого скачка цен стало повышение стоимости сырого молока и отказ от сырья с заменителями молочного жира (обеление рынка).

Такие факторы касаются и цен на сыры. Однако возможности для повышения стоимости продуктов в условиях стагнации доходов населения очень ограничены, отмечает гендиректор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артём Белов.

По прогнозам специалистов, в 2020 году рост цен на "молочку" сохранится в пределах инфляции. На нынешний момент нет никаких предпосылок для резких скачков.

Позитивным явлением на рынке молочной продукции называют расширение ассортимента. Так, на прилавках появляются новые виды сыров — например, рикотта, страчателла, буррата, различные молочные суфле, сливочные десерты типа панна-котты.