В России выявлено 1,5 млн автомобилей с подушками безопасности — убийцами

В нашей стране пока не было случаев травмирования или гибели, но эксперты настоятельно рекомендуют проверить свой автомобиль.

В России выявлено более 1,5 миллиона автомобилей с неисправной системой безопасности, подушки-убийцы унесли жизни минимум 20 человек за рубежом, сотни получили ранения, но россияне зачастую игнорируют подобные предупреждения, сообщают "Известия" со ссылкой на Росстандарт.

Наиболее часто проблемы наблюдаются в машинах марок Mazda, Honda, Chrysler, Isuzu, а также в автомобилях американских гигантов Ford и General Motors и электромобилях Tesla. На них установлены подушки Тakata с неисправным блоком газогенератора, при аварии он взрывается, а осколки непредсказуемо разлетаются, раня пассажиров в салоне.

Компания по их производству обанкротилась, в разных странах неисправные системы безопасности были заменены более чем в 100 миллионах автомобилей.

В России отзыв машин продолжается в течение шести лет в рамках масштабной мировой кампании. В Росстандарте уточнили, что в РФ пока не зафиксировано случаев травмирования или гибели людей, однако существуют немалые риски.

Эксперты настоятельно рекомендуют проверить свой автомобиль на предмет опасной системы защиты. Уточняется, что проверить, подпадает ли транспортное средство под отзывную кампанию, можно по VIN-номеру на сайте Росстандарта либо автопроизводителя.