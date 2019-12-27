В Свердловской области загорелись два ангара на площади 5 тыс. квадратных метров

В Свердловской области загорелись два ангара на площади пять тысяч квадратных метров. На данный момент возгорание локализовано. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС РФ.

В пресс-службе также отметили, что существует риск распространения огня на соседний деревянный коровник. Из него эвакуировали 320 голов скота.

Инцидент произошёл в селе Новопышминское. Сейчас на месте работают 15 специалистов МЧС и пять единиц спецтехники. Данных о пострадавших не поступало.