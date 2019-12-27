Японская туристка была неприятно удивлена приветствием от русских жителей Курил

Японская туристка Айко Ясуда, посетившая остров Итуруп, входящий в состав Курильской гряды, была неприятно удивлена приветствиями местных жителей. Как пишет газета Yomiuri, ей не понравились слова "Приветствуем вас на нашем острове", обращённые к гостям.

По словам автора статьи, 80-летняя Айко Ясуда жила на Итурупе в детстве и считает этот остров своей родиной.

— Каждый раз, когда Ясуда-сан слышала от японцев слова "Прекрасно!", "Здесь кругом живут замечательные люди!", в её сердце вновь и вновь закипало неприятное чувство, — отмечает издание.

Сама женщина заявила, что не понимает, почему Правительство Японии разрешило туристические поездки на Курилы, ведь они никак не связаны с перспективой возврата этих территорий.

По словам туристки, она хочет, чтобы японцы посещали Курильские острова, видя их в "исторической перспективе".

Ранее депутат Сахалинской областной думы Максим Козлов заявил, что считает недопустимым призыв объявить все Курильские острова японской территорией, так как российская сторона делает всё для развития инфраструктуры в регионе.