В Казахстане разбился самолёт с 95 пассажирами на борту

В Казахстане разбился пассажирский самолёт Fokker 100 авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс Алма-Ата — Нур-Султан, сообщает в "Фейсбуке" пресс-служба аэропорта вылета.
По предварительной информации, на борту лайнера находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. Сообщается, что есть выжившие.
По данным портала Flightradar24, трагедия произошла через несколько секунд после взлёта неподалёку от аэропорта.
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Алла сақтасын 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏Алматы....Ештеңе түсінбей жатырм....❗️❗️❗️Маралдың парақшасынан жаңа көріп отырм..7-8 минут бұрын салыпты парақшасына⁉️ Өзі аман екен...Сөйлестім...Бірақ ..........🙏. .#Repost @maral_yerman with @make_repost ・・・ Саолет разбился у инас. Скорой нет. Уже полчаса помощи нет. Бекэйр
На месте работают сотрудники экстренных служб.
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