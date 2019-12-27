В Казахстане разбился самолёт с 95 пассажирами на борту

1534

Фото © Instagram/qazaviation

В Казахстане разбился пассажирский самолёт Fokker 100 авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс Алма-Ата — Нур-Султан, сообщает в "Фейсбуке" пресс-служба аэропорта вылета.

По предварительной информации, на борту лайнера находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. Сообщается, что есть выжившие.

<p>Фото © Flightradar24.com</p>

По данным портала Flightradar24, трагедия произошла через несколько секунд после взлёта неподалёку от аэропорта.

На месте работают сотрудники экстренных служб.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×