В Иране недалеко от ядерной станции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано в Иране в 58 километрах от атомной электростанции "Бушер", сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
[GFZ] M4.7 Dec-27 01:59:38 UTC, Southern Iran, Depth:10.0km, https://t.co/JzOSddk9Ro #quake pic.twitter.com/DXqCgGh8tY— Earthquakes (@earthquakesApp) 27 декабря 2019 г.
Эпицентр находился в 132 километрах к юго-западу от города Шираз (население около 1,2 миллиона человек), очаг залегал на глубине 10 километров.
Информации о жертвах и разрушениях на данный момент не поступало.
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