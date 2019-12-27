В Иране недалеко от ядерной станции произошло землетрясение

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Фото © Twitter/Timesofsea

Землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано в Иране в 58 километрах от атомной электростанции "Бушер", сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился в 132 километрах к юго-западу от города Шираз (население около 1,2 миллиона человек), очаг залегал на глубине 10 километров.

Информации о жертвах и разрушениях на данный момент не поступало.

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