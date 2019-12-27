В столице 27 декабря ожидается мокрый снег и гололедица

В Москве 27 декабря ожидается мокрый снег и гололедица, сообщают синоптики.

Температура составит от –1 до +1 градуса, к ночи похолодает до минус двух. Ветер северо-восточный, скорость 3–8 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы, 744 мм ртутного столба.

В Подмосковье днём до –1, ночью до –3, также будут осадки, на дорогах образуется гололёд.

Ранее синоптики объявили жёлтый уровень опасности. А в Гидрометцентре рассказали, куда делся снег и где настоящая зима.