В Кузбассе возбудили уголовное дело против юноши, незаконно вырубившего 700 елей

В Кузбассе следователи возбудили уголовное дело против молодого человека, незаконно вырубившего 700 елей для продажи. Об этом сообщается на сайте МВД РФ.

По данным ведомства, в Гурьевском районе Кемеровской области полиция задержала грузовик, в котором мужчина провозил несколько десятков хвойных деревьев. Никаких сопроводительных документов к ним не было. Водитель транспортного средства рассказал, что купил их у жителя города Салаира.

Злоумышленником оказался 22-летний местный житель. Он незаконно вырубил более 700 елей для того, чтобы продать их перед новогодними праздниками.

По этому факту возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. Теперь молодому человеку грозит до семи лет лишения свободы.