При крушении самолёта в Казахстане погибло семь человек

Жертвами крушения лайнера Fokker 100 авиакомпании Bek Air стали по меньшей мере семь человек, сообщает Комитет гражданской авиации Казахстана.

По его информации, самолёт начал терять высоту при вылете из аэропорта Алма-Аты, после чего пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным зданием.

— Незамедлительно начались спасательные работы, возгорания не произошло. Осуществляется эвакуация пассажиров и экипажа воздушного судна, — говорится в сообщении.

Напомним, лайнер Fokker 100 выполнял рейс Алма-Аты — Нур-Султан. На его борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа.