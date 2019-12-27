В Казахстане приостановлены полёты Fokker 100 после трагедии в Алма-Ате

В Казахстане приостановлены полёты лайнеров Fokker-100, аналогичных тому, что потерпел крушение в Алма-Ате, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

— До выяснения обстоятельств происшествия полёты самолётов данного типа временно приостановлены, — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Казахстане разбился пассажирский самолёт Fokker 100 авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс Алма-Ата — Нур-Султан. По предварительной информации, на борту находилось 95 пассажиров. Семь человек погибли.