В Казахстане приостановлены полёты Fokker 100 после трагедии в Алма-Ате

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Фото © Instagram / ztb_kz

В Казахстане приостановлены полёты лайнеров Fokker-100, аналогичных тому, что потерпел крушение в Алма-Ате, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

До выяснения обстоятельств происшествия полёты самолётов данного типа временно приостановлены, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Казахстане разбился пассажирский самолёт Fokker 100 авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс Алма-Ата — Нур-Султан. По предварительной информации, на борту находилось 95 пассажиров. Семь человек погибли.

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