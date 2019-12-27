Зрители предположили, почему героя фильма "Один дома" забыли родители

Было выдвинуто несколько версий, но все сходятся в том, что отсутствие мальчика просто не заметили.

Пользователи Reddit предположили, почему главного героя фильма "Один дома" родители не взяли с собой.

Топикстартер с ником yessyussy отметил, что семья уезжала на двух фургонах, рассчитанных на восемь пассажиров, а людей было 17. Но, поскольку главный герой пропал, все поровну расселись по машинам, ничего не подозревая, сказал он.

В комментариях появилось ещё несколько версий. По одной из них, родители приняли за Кевина соседского мальчика, который проходил в похожей шапке, и подумали, что сын тоже сел в автомобиль. Также зрители подметили, что один из билетов был нечаянно выброшен во время уборки стола, потому что на него пролили молоко, поэтому в самолёте и не хватились ребёнка.

— На прошлой неделе я пересмотрел фильм и понял, почему создатели делают акцент на билетах: взрослые путешествуют первым классом, а дети чуть ли не в третьем. Если бы они все летели в одном месте, то пропажу Кевина заметили бы, — предположил пользователь с ником NathanTheSnake.

Ранее канадский телеканал вырезал сцену с Трампом из фильма "Один дома — 2", зрители увидели в этом политические мотивы.