Число погибших в результате крушения самолёта в Алма-Ате возросло до девяти

Количество погибших при крушении самолёта авиакомпании Bek Air под Алма-Атой возросло до девяти. Ещё девять человек пострадали, из них шесть детей. Об этом сообщает РИА " Новости " со ссылкой на МВД Казахстана.

— По предварительной информации, погибло девять человек, пострадавших девять, в том числе шесть детей, — отмечают в ведомстве.

Напомним, самолёт, летевший рейсом Алма-Ата — Нур-Султан, потерпел крушение через несколько секунд после взлёта, он пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное строение. На борту находилось 95 пассажиров и пять членов экипажа. По предварительным данным, россиян среди пассажиров не было.