Президент Казахстана выразил соболезнования в связи с крушением самолёта

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил свои соболезнования близким и родственникам погибших при крушении самолёта под Алма-Атой. Он также пообещал, что все виновные в трагедии понесут заслуженное наказание.

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших граждан при падении самолета около Алматы сегодня утром, 27 декабря.Пострадавшим будет оказана помощь. Создана правительственная комиссия во главе с А.Маминым.Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) December 27, 2019

— Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших граждан при падении самолёта около Алма-Аты сегодня утром, 27 декабря. Пострадавшим будет оказана помощь, — отметил глава государства.

Он также подчеркнул, что уже создана правительственная комиссия, а все виновные в трагедии понесут "строгое наказание".

Напомним, утром 27 декабря самолёт из Алма-Аты вылетел в Нур-Султан, однако вскоре после взлёта потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное строение. По последним данным, при крушении самолёта погибло девять человек, ещё девять пострадали, из них шестеро — дети. По предварительной информации, россиян на борту не было.