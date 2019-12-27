Президент Казахстана выразил соболезнования в связи с крушением самолёта

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Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба президента РФ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил свои соболезнования близким и родственникам погибших при крушении самолёта под Алма-Атой. Он также пообещал, что все виновные в трагедии понесут заслуженное наказание.

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших граждан при падении самолёта около Алма-Аты сегодня утром, 27 декабря. Пострадавшим будет оказана помощь, — отметил глава государства.

Он также подчеркнул, что уже создана правительственная комиссия, а все виновные в трагедии понесут "строгое наказание".

Напомним, утром 27 декабря самолёт из Алма-Аты вылетел в Нур-Султан, однако вскоре после взлёта потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное строение. По последним данным, при крушении самолёта погибло девять человек, ещё девять пострадали, из них шестеро — дети. По предварительной информации, россиян на борту не было.

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