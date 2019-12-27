Россиян не было на борту упавшего в Алма-Ате самолёта

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Фото © Instagram/ZTB.KZ

Среди пассажиров и членов экипажа самолёта Fokker 100, который потерпел крушение в аэропорту Алма-Аты 27 декабря, не было россиян. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Генконсульство РФ в республике.

Сейчас эта информация проверяется. По предварительным данным, россиян нет, — говорится в сообщении.

При этом получение данных затрудняет и тот факт, что многие люди живут по виду на жительство.

Напомним, лайнер Fokker 100 выполнял рейс Алма-Ата — Нур-Султан. На его борту находилось 95 пассажиров и пять членов экипажа. В результате трагедии погибло девять, пострадало ещё девять человек, среди которых шесть — дети.

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