Юношу, помогшего пострадавшей при взрыве газа в Улан-Удэ, представят к награде

Школьник, оказавший помощь пострадавшей сотруднице "Этнокафе" в Улан-Удэ, взрыв газа в котором произошёл в октябре, представлен к почётной награде МЧС РФ. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Бурятия Татьяна Вежевич, сообщает аппарат омбудсмена.

Отмечается, что подросток, также работавший в кафе, помог одной из пострадавших сотрудниц покинуть помещение общепита, благодаря чему оба спаслись.

— Учитывая, что юноша в чрезвычайной ситуации не испугался, проявил смелость, отвагу и самоотверженность, с предложением о представлении его к поощрению Татьяна Вежевич обратилась к начальнику республиканского ГУ МЧС РФ, — сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека.

Важевич подчеркнула, что юноша работал в заведении легально. Подтверждением этому служило письменное разрешение от родителей.

Возгорание в кафе в Улан-Удэ произошло в 08:41 (03:41 по московскому времени) 26 октября. К моменту прибытия пожарных произошёл взрыв бытового газа, посетителей в момент инцидента в заведении не было. Сообщалось, что один из пострадавших впал в кому.