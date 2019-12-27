В Якутии 14 человек госпитализированы после отравления на банкете

В Якутии 14 человек отравились во время банкета. Все они в состоянии средней тяжести доставлены в больницу. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

Также отмечается, что предварительный диагноз пострадавших — пищевая токсикоинфекция. Все они находятся в инфекционном отделении больницы.

— Незамедлительно начато проведение эпидемиологического расследования с целью установления причин, условий заболевания и организации проведения противоэпидемических мероприятий, — рассказали в ведомстве.

Все пострадавшие посещали банкетный зал "Чороон", сейчас его работа приостановлена. В ходе проверок там обнаружили грубые нарушения санитарного законодательства, там были собраны смывы поверхностей, взяты образцы продукции и биоматериала работников.