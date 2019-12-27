В Казахстане приостановили деятельность авиакомпании Bek Air

Деятельность компании Bek Air, самолёт которой упал в Алма-Ате, временно приостановлена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

— До выяснения обстоятельств деятельность данной авиакомпании приостановлена, — заявили представители ведомства.

Напомним, самолёт Fokker 100, выполнявший рейс Алма-Ата — Нур-Султан, потерпел крушение через несколько секунд после взлёта. На борту находилось 95 пассажиров и пять членов экипажа. По последним данным, 14 человек погибло и ещё 35 пострадало. Ранее сообщалось о временном прекращении полётов Fokker 100 в Казахстане.