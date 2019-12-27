Лайнер "Аэрофлота" выкатился за посадочную полосу в Шереметьево — видео

В аэропорту Шереметьево лайнер Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот" выкатился за взлётно-посадочную полосу. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места происшествия.

По словам источника Лайфа, самолёт должен был вылететь в Самару в 6:55, однако пилот при подготовке к взлёту съехал с полосы на грунт. После инцидента пассажиры были вынуждены ждать трапа около часа.

Как уточняет ТАСС, на борту было 74 пассажира и пять членов экипажа. Никто не пострадал.