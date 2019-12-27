Москвичи смогут проголосовать за самое яркое событие 2019 года

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Фото © Pixabay

Москвичи смогут выбрать событие, которое, по их мнению, стало самым ярким для города в уходящем 2019 году. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Так, в проекте "Активный гражданин" можно выбрать лучшее событие в трёх номинациях: в культурной среде, в городской сфере, а также в сфере строительства. По итогам голосования будет составлен рейтинг "Главные дела Москвы".

<p>Открытие Зелёного театра ВДНХ. Фото © ТАСС / Светлана Боброва</p>

На звание самого яркого культурного события претендуют Московская музейная неделя, ночные акции, открытие Зелёного театра на ВДНХ, открытие исторического здания театра "Школа современной пьесы". На победу в категории "Самое яркое событие в городской среде" — обновление площади Киевского вокзала и площади Савёловского вокзала, благоустройство парка-усадьбы Люблино, детского Черкизовского парка и набережной Шитова, создание парка в пойме реки Яузы и другие проекты.

В номинации "Главное дело Москвы" в сфере строительства жителям города предлагается отдать предпочтение одному из событий, среди которых открытие Дворца художественной гимнастики, запуск первого участка Некрасовской линии метро, публичные слушания по программе реновации и открытие балочного моста, ставшего последним объектом в проекте строительства Северо-Западной хорды.

<p>Дворец художественной гимнастики. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Отмечается, что после новогодних праздников в проекте появятся новые голосования по темам транспорта, образования, здравоохранения, социальной защиты, государственных услуг и сервисов.

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