Москвичи смогут проголосовать за самое яркое событие 2019 года

Москвичи смогут выбрать событие, которое, по их мнению, стало самым ярким для города в уходящем 2019 году. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Так, в проекте "Активный гражданин" можно выбрать лучшее событие в трёх номинациях: в культурной среде, в городской сфере, а также в сфере строительства. По итогам голосования будет составлен рейтинг "Главные дела Москвы".

На звание самого яркого культурного события претендуют Московская музейная неделя, ночные акции, открытие Зелёного театра на ВДНХ, открытие исторического здания театра "Школа современной пьесы". На победу в категории "Самое яркое событие в городской среде" — обновление площади Киевского вокзала и площади Савёловского вокзала, благоустройство парка-усадьбы Люблино, детского Черкизовского парка и набережной Шитова, создание парка в пойме реки Яузы и другие проекты.

В номинации "Главное дело Москвы" в сфере строительства жителям города предлагается отдать предпочтение одному из событий, среди которых открытие Дворца художественной гимнастики, запуск первого участка Некрасовской линии метро, публичные слушания по программе реновации и открытие балочного моста, ставшего последним объектом в проекте строительства Северо-Западной хорды.

Отмечается, что после новогодних праздников в проекте появятся новые голосования по темам транспорта, образования, здравоохранения, социальной защиты, государственных услуг и сервисов.