В Шереметьево рассказали Лайфу об инциденте с самолётом "Аэрофлота"

Лайнер "Аэрофлота" Sukhoi Superjet не выкатывался за пределы взлётно-посадочной полосы, сообщили Лайфу в пресс-службе аэропорта Шереметьево.

— Событие было в пределах перрона. Это не взлётно-посадочная полоса. При рулении воздушным судном произошло выкатывание на грунт, — пояснили в пресс-службе.

Представители воздушной гавани подчеркнули, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее Лайф публиковал видео с места инцидента. Сообщалось, что в 6:55 борт должен был вылететь в Самару, однако пилот при подготовке ко взлёту съехал с полосы на грунт.