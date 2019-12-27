В "Роскачестве" рассказали, как выбрать колбасу к Новому году

При выборе сырокопчёной колбасы стоит обратить внимание на её цену. Так как в состав продукта входит говядина, свинина и шпик, она не может стоить дёшево.

При покупке колбасных изделий к новогоднему столу специалисты в первую очередь советуют обращать внимание на состав колбасы, целостность оболочки и цвет изделия на срезе. Об этом сообщили на сайте организации.

По словам экспертов, у любого изделия должна быть целая и сухая оболочка, плотно покрывающая продукт. Это важно в первую очередь потому, что влага провоцирует быстрое появление плесени.

Кроме того, стоит обратить внимание на срез изделия. Так, зёрна из кусочков шпика должны быть белого или слегка розоватого оттенка и в размере составлять не более трёх миллиметров.

Что касается состава, то он должен соответствовать ГОСТу, поэтому, к примеру, в сервелате не должно быть стабилизаторов, ускорителей созревания и ароматизаторов. А вот добавление такого дополнительного ингредиента, как нитрит натрия (Е250 — фиксатор окраски), допускается.

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