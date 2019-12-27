Число погибших при крушении лайнера в Казахстане возросло до 15, пострадало 66

К настоящему моменту аэропорт Алма-Аты возобновил работу в штатном режиме. У воздушной гавани выстроилась вереница машин скорой помощи.

Один из пострадавших при крушении самолёта Fokker 100 в Алма-Ате умер в больнице. Таким образом, число жертв трагического инцидента увеличилось до 15 человек. Об этом в ходе брифинга рассказал начальник Управления общественного здравоохранения города Тлеухан Абилдаев.

— Всего с места аварии бригады скорой медицинской помощи доставили в больницы города и области 66 человек, из них 50 госпитализированы, — уточнил он.

При этом Абилдаев отметил, что среди госпитализированных шесть человек находятся в крайне тяжёлом, а ещё шесть — в тяжёлом состоянии. Как уточняет РИА "Новости", к настоящему моменту аэропорт Алма-Аты возобновил работу в штатном режиме. У воздушной гавани выстроилась вереница машин скорой помощи.

В пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана "Интерфаксу" сообщили, что среди погибших оказался и капитан воздушного судна Марат Муратбаев.

Напомним, Fokker 100, выполнявший рейс Алма-Ата — Нур-Султан, потерпел крушение через несколько секунд после взлёта. На борту было 95 пассажиров и пять членов экипажа. Ранее сообщалось о временном прекращении полётов самолётов Fokker 100 в Казахстане.