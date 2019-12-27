Россиянам рассказали, как встретить Новый год без вреда для здоровья

Если во время праздника планируется прогулка на свежем воздухе, то необходимо одеться по погоде, выбрать многослойность, поскольку "несколько слоёв лёгкой одежды более эффективно сохраняют тепло".

Для того чтобы встретить Новый год без вреда для здоровья, следует контролировать количество потребляемого алкоголя, не допускать переедания и обезвоживания. Об этом рассказали специалисты Роспотребнадзора.

В ведомстве посоветовали заранее продумывать праздничную программу: запланировать конкурсы, розыгрыши, подвижные игры, чтобы застолье было не единственным развлечением на празднике.

Начать праздничный ужин рекомендуют с лёгких блюд: овощей, зелени, нежирных белковых блюд. А традиционных солёных закусок: колбас, сыров, рыбы и икры — следует есть поменьше.

Кроме того, эксперты советуют пить достаточное количество жидкости, чтобы не допустить обезвоживания. Для этой цели как нельзя лучше подойдёт обычная чистая вода, но и соки с морсами с этой задачей справятся. Главное, чтобы в их составе было не много сахара.

— По возможности пейте спиртное в меру. Алкоголь усиливает тягу к сладкому и жирному, в состоянии опьянения сложно сохранить адекватность в отношении объёмов потребляемой пищи, — говорится в сообщении.

В заключение специалисты напомнили, что садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения категорически запрещено.

— Не позволяйте делать это другим и откажитесь от поездки, если водитель выпил. Даже глоток лёгкого вина или пива значительно снижает скорость реакции водителя, что подвергает риску жизнь пассажиров и десятков окружающих людей, — добавили в Роспотребнадзоре.

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