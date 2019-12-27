Россиянам рассказали, как встретить Новый год без вреда для здоровья

Для того чтобы встретить Новый год без вреда для здоровья, следует контролировать количество потребляемого алкоголя, не допускать переедания и обезвоживания. Об этом рассказали специалисты Роспотребнадзора.
В ведомстве посоветовали заранее продумывать праздничную программу: запланировать конкурсы, розыгрыши, подвижные игры, чтобы застолье было не единственным развлечением на празднике.
Начать праздничный ужин рекомендуют с лёгких блюд: овощей, зелени, нежирных белковых блюд. А традиционных солёных закусок: колбас, сыров, рыбы и икры — следует есть поменьше.
Кроме того, эксперты советуют пить достаточное количество жидкости, чтобы не допустить обезвоживания. Для этой цели как нельзя лучше подойдёт обычная чистая вода, но и соки с морсами с этой задачей справятся. Главное, чтобы в их составе было не много сахара.
— По возможности пейте спиртное в меру. Алкоголь усиливает тягу к сладкому и жирному, в состоянии опьянения сложно сохранить адекватность в отношении объёмов потребляемой пищи, — говорится в сообщении.
В заключение специалисты напомнили, что садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения категорически запрещено.
— Не позволяйте делать это другим и откажитесь от поездки, если водитель выпил. Даже глоток лёгкого вина или пива значительно снижает скорость реакции водителя, что подвергает риску жизнь пассажиров и десятков окружающих людей, — добавили в Роспотребнадзоре.
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