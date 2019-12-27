"Ударно работаем — ударно отдыхаем!" Захарова показала танцы на корпоративе МИД

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова показала, как дипломаты провожают 2019 год на корпоративе. В её инстаграме появилось видео танцев с заместителем.

— Официальный представитель и заместитель официального представителя открывают корпоратив Департамента информации и печати МИД России... Ударно работаем — ударно отдыхаем! — написала Захарова.

Напомним, Мария Захарова часто пускается в пляс, чем вызывает восторг у зрителей и пользователей соцсетей. Так, на приёме для журналистов в Сочи в 2016 году она станцевала "Калинку" на 15-сантиметровых каблуках. А в нынешнем августе на молодёжном форуме "Машук-2019" её научили танцевать лезгинку.