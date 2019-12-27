Учёный сравнил дозу радиации у космонавтов с ликвидаторами аварий на АЭС

Специалист добавил, что пребывание людей на Луне должно быть ограничено двумя месяцами.

За годовой полёт на Международную космическую станцию (МКС) космонавты получают долю радиации, сравнимую с той, что получали ликвидаторы аварий на атомных электростанциях. Об этом в интервью РИА "Новости" сообщил заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полётов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.

— На Земле обычный человек получает дозу 1 миллизиверт в год, а космонавт на МКС — 220 миллизивертов, — сказал он.

Шуршаков также рассказал, что по нормативам доза работников атомных электростанций составляет 20 миллизивертов в год, а у ликвидаторов аварий на АЭС — 220 миллизивертов. Таким образом, космонавты, которые провели на МКС около года, получают дозу радиации такую же, как ликвидаторы.

Также он рассказал, что на Луне и окололунной орбите из-за высокого уровня радиации (там доза радиации составляет примерно 1,4 миллизиверта в сутки) космонавты могут находиться не более двух месяцев.

— Если подходить формально, то космонавту за всю жизнь можно находиться на Луне и в окололунном пространстве не более двух лет, — заключил Шуршаков.