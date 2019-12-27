Новак: Россия и Украина договорились об отказе от взаимных претензий по газу

Россия и Украина договорились, что с 1 января откажутся от взаимных претензий и снимут аресты с имущества в счёт решений по судебным искам. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министра энергетики России Александра Новака.

Ранее сообщалось, что в ходе переговоров 20 декабря стороны согласились отказаться от притязаний по искам, по которым нет окончательного решения. Для продолжения транзита "Газпром" планирует подписать с Оператором ГТС Украины межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" — договор по бронированию мощностей для транспортировки.

Напомним, 20 декабря Россия и Украина подписали протокол о продолжении транзита газа. Лайф публиковал протокол трёхсторонней встречи. Также Алексей Миллер раскрыл некоторые детали соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом".