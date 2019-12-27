РПЦ изменила правила выбора имени при крещении

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Фото © Shutterstock

Синод Русской православной церкви (РПЦ) разрешил крестить детей под любыми именами, в том числе и иностранными, которые есть в месяцесловах поместных православных церквей. Об этом сообщается на сайте РПЦ.

Уточняется, что теперь возможно крещение под созвучными именами "не национального звучания" — Иоанна — Жанна.

Также в Синоде отметили, что в случае крещения взрослого человека с именем, аналога которому нет в поместных православных церквях, он может сам выбрать имя для таинства, желательно созвучное с его гражданским.

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