Лавров: У России нет стимулов и желания возобновлять формат G8

По словам дипломата, на сегодняшний день ключевые вопросы намного более успешно обсуждаются в формате "группы двадцати", БРИКС и ШОС.

У России нет ни стимулов, ни желания для восстановления саммита "Большой восьмёрки". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

— В целом же Россия не имеет ни стимулов, ни желания для реставрации данного формата, — сказал он в интервью РИА "Новости".

При этом глава российского МИДа добавил, что в ходе его визита в США данный вопрос не поднимался и в российско-американской повестке его сейчас нет.

Также Лавров рассказал, что "группа семи", или, иначе, "Большая семёрка" и G7, которая объединила семь ведущих экономически развитых стран в эпоху холодной войны, больше не отвечает современным реалиям.

— Прежде всего потому, что в её работе не участвуют новые мировые центры. А без их вклада эффективно справиться с многочисленными вызовами и угрозами современности просто невозможно, — пояснил он.

Ранее Сергей Лавров назвал формат G8 с участием России ничего не решающим.